Ergani Başsavcısı Yasin Alpdündar, görevine başladı Trabzon Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yasin Alpdündar, görevine başladı.

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı görevinden Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Yasin Alpdündar, görevine başladı.

Görevine başlayan Alpdündar, herkesin hukuk karşısında eşit olduğunu ve bu eşitliği sağlamak adına çalışacağını belirtti.

Ergani'deki hiçbir vatandaşın hukuk karşısında haksızlığa uğramayacağını ifade eden Alpdündar, kanun çerçevesinde tüm vatandaşlara yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA