Ergani Barajında mutlu son

08.10.2019 10:59

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'da inşa edilen Ergani Barajı'nda mutlu sona ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj kapakları kapatılarak su tutma işlemine başlanıldığını açıkladı.



Diyarbakır'da sulu tarıma geçişi sağlayarak yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için GAP Projesi kapsamında baraj ve sulama sistemlerinin yapımı hızla sürüyor.



Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan Ergani Barajı'nda derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutmaya başlandı.



18 bin 660 dekar arazi suya kavuşacak



Bakan Pakdemirli, temelden yüksekliği 54 metre olan ve 14,51 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan barajda depolanacak su ile 18 bin 660 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.



Bölgedeki bereketli toprakların su ile buluşmasıyla 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 800 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.



Sulama projesi 2020 sulama sezonuna yetişecek



Ergani Barajı'nın sulama projesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bu inşaat çalışmalarını 2020 yılı sulama sezonundan önce tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte tahıl üretimi yapan çiftçi ikinci ürün olarak mısır ekebilecek. Bu sayede bölge üreticimizin gelirinde 3-5 kat artış olacak. Bölge insanı refaha kavuşacak. Sulu tarım ile birlikte bölgede istihdama da katkı sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA