Ergani Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığına Kahraman seçildi

24.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:34

Ergani Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığına Mehmet Şah Kahraman getirildi.

Dernek binasında düzenlenen ve tek liste ile gidilen kongrede geçerli 70 oyun tamamını alan Kahraman, başkan seçildi.

Kahraman, 20 yıl başkanlık yapan Yusuf Gözler'in aday olmadığını anımsatarak, "Destek olanlara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda yer alan İzzetin Türk, Murat Demirel, Baran Sel Toz ve Mehmet Baykal ile iyi hizmet sunmak için büyük çaba sarf edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA