Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı - Haberler
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Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı'nda başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı'nda başladı.

2. Etap Snowboard Alpine Yarışlarına çeşitli illerden 239 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışların ilk gününde renkli görüntüler oluştu.

Yarışmalar gün 3 sürecek. - ERZİNCAN

Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Toros Dağları, Türkiye, Spor, Haberler

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