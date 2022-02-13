Ergan Dağında Snowboard Alpine 2. Etap Yarışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı'nda başladı.
Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, 2. Etap Snowboard Alpine Yarışmaları Ergan Dağı'nda başladı.
2. Etap Snowboard Alpine Yarışlarına çeşitli illerden 239 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen yarışların ilk gününde renkli görüntüler oluştu.
Yarışmalar gün 3 sürecek. - ERZİNCAN