Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde Kayak Sezonu Başladı

ORDU (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas beraberindeki 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Refik Yılmaz ile birlikte Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezini ziyaret etti. 2021 - 2022 kayak sezonunun başladığı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezini ziyaret eden Sayın Valimiz, kayak sezonu için yapılan hazırlıkları ve alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Sayın Valimiz daha sonra kar motoru ile ikinci etaba çıkarak, burada kayakseverlerle sohbet etti. Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne tüm kayakseverleri davet eden Sayın Valimiz; " İl Özel İdaremiz tarafından işletilen kayak merkezimizde, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve sağlık ekiplerimiz sezon süresince görev yapacaklar. Kazasız ve belasız bir sezon olması temennisiyle herkesi Kayak Merkezimize bekliyoruz" dedi.

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