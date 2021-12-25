Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kente 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda bulunan ve toplam 17 kilometre uzunluğundaki pistte kayak imkanı sunan merkezde kar kalınlığı, son yağışlarla 50 santimetreye kadar ulaştı.

Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi, kayak sezonunu vatandaşların yoğun ilgisiyle açtı.

Merkez, pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'deki önemli kayak tesislerinden biri olarak, kayakseverlere gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

Sezonun ilk gününde sporcular ve kayakseverler pistin tadını çıkardı.

Kayak yapmak için sezon açılışını sabırsızlıkla beklediğini belirten kayakseverlerden Mehmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en iyi pistlerinden biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kesintisiz kayak yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Merkezde snowboard yapan Zafer Küçüksu da yeni sezon açılışı yapılan merkezde çok güzel kar ve kayak pistleri bulunduğunu kaydetti.

Yaptığı antrenmanlarla kayak yarışmalarına hazırlanan 12 yaşındaki İlayda Reyyan Koşan ise kayak sezonun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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