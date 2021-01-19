Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı
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Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:56
Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Kente 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda bulunan ve kesintisiz 15 kilometre kayak imkanı sunan merkezde kar kalınlığı 43 santimetreye ulaştı.

Yeterli seviyede kar yağmasıyla pistleri hazır hale getirilen merkezde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği "kayak il birinciliği" yarışlarıyla kayak sezonu başladı.

Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ile merkezi ziyaret ederek, kayak antrenörleri ve sporcularla sohbet etti.

Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak sezonuna başladıklarını ve yarın da vatandaşları pistlerde ağırlayacaklarını söyledi.

Vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve kısıtlama kurallarına uyarak kayak yapabileceğini ifade eden Makas, merkezin özellikleriyle kayakseverleri cezbettiğini dile getirdi.

Kentte salgınla mücadelede elde ettikleri başarıya değinen Makas, "Yüzde 80-90 seviyelerinde azalma var. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Biran önce bu beladan kurtuluruz, tesisimiz de 7-24 çalışır. Biliyorsunuz burada gece kayak yapma imkanımız da var." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası kayak şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Erzincanlı sporcu Ayşe Kader Yavuz da kayak sezonunu açmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Sporcu arkadaşlarımızla sevincimizi yaşıyoruz. İnşallah pandemiden sonra hep birlikte dereceler için antrenmanlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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