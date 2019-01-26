Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne Otel Yapılacak

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne 70 yataklı otel yapılacak.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin durumuyla ilgili, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ergan Dağı'ndaki bir kafede, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile basın toplantısı düzenledi.

Karaman, bölgedeki kayak merkezinde otel olmadığı için konaklama imkanı bulunmadığını, bu nedenle İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesince Ergan Dağı'na 70 yataklı otel yapılmasına ilişkin karar alındığını bildirdi.

Özel sektör temsilcilerinin, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne otel yapılmasıyla ilgili 2 aydır bazı görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektör buraya bir otel yapmak için çalışmalara başladı ama valiliğimiz ve belediyemiz ortak bir çalışma yaparak buraya bir otel yapma kararı verdi. Valiliğimiz ve belediyemiz, Ergan Dağı'na 70 yataklı bir otelin yapılmasına karar verdi. Otelin gelecek sezona yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah gelecek sene Ergan Dağı'nın ilk oteli, valiliğimiz ve belediyemizin katkılarıyla yapılacak ve buraya kayak yapmak için daha fazla vatandaşımız gelecek."

Erzincan Belediyesince kayak tesislerine hafta sonları ücretsiz servis imkanı sağladığını belirten Karaman, kayak merkezinde, normal pistlerin yanı sıra gece de kayak yapılabilecek 1200 metre uzunluğunda pist olduğunu aktardı.

Karaman, AK Parti döneminde Erzincan'a 31 milyar 600 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade ederek, "Kentimize 2018 yılında 1,5 milyar liraya yakın yatırım yapılmış. Erzincan ve ilçelerinde 303 proje var, bunları tek tek takip ediyoruz, bitmeleri için her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA