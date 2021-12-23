Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu hafta sonu açılıyor

ERZİNCAN (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, cumartesi günü açılacak kayak sezonu öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza bürünen Ergan Dağı'nda, 9 yıl önce hizmete açılan ve her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayak severi ağırlayan kayak merkezi, ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta ve havalimanına 13 dakika mesafede bulunan Ergan, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 piste sahip.

Bu pistler dışındaki yan pistler ile toplam 17 kilometre uzunlukta pisti bulunan Ergan'ın çevresinde ise Ardıç Gölü ile çam ormanları yer alıyor.

Misafirlerine göl kenarında ve ağaçlar arasında kayak yapma olanağı sunan Ergan'ın pistlerine yağan kar, snowtrack ile düzenleniyor.

Teleferik ve telesiyejdeki bakım ve onarımları tamamlanan ve pistleri kayak yapmaya hazır hale getirilen Ergan'da, cumartesi günü açılacak sezonun heyecanı yaşanıyor.

Çevresindeki Ardıç Gölü, soğuk hava sebebiyle donan, ormanları ve pistleri beyaza bürünen kayak merkezinin işletme şefi Fikret Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beklenen kar yağdı, pistlerimiz hazır. Cumartesi günü Allah'ın izniyle açılışımızı yapacağız. Bütün kayakseverleri Ergan Dağın'a bekliyoruz." dedi.

Kayak merkezine ailesiyle gelen Hüseyin Karakoyun, "Eşim ve çocuğumla Ergan'a kayak sezonunun açılıp açılmadığını kontrol etmek için geldim. Çok güzel tesisi, pistleri ve manzarası var. Yılın ilk kayağını yapacağız. Göl manzarası da çok harika. Buraya yazın da geliyorduk. Şu an göl buz tutmuş, aranıp da bulunamayacak bir bölgedeyiz." ifadelerini kullandı.