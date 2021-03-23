Ergan Dağı Kayak Merkezi 2,1 milyon liralık yatırımla adından söz ettirecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında kış turizminin geliştirilmesi amaçlanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezine 2,1 milyon liralık yatırım yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında kış turizminin geliştirilmesi amaçlanan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezine 2,1 milyon liralık yatırım yapılacak.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek "Ergan'da Kayak Zamanı" isimli proje kapsamında yapılacak yatırımlar için KUDAKA Erzincan Yatırım Destek Ofisinde protokol imzalandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu arasında imzalanan protokol kapsamında kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki kayak merkezinde kış turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Proje ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve pist uzunluğu 12 kilometreyi bulan kayak merkezinin fiziki alt yapısı geliştirilecek.

Kayak merkezine alınacak kar üstü pist hazırlama aracı ile pistlerin daha etkin kullanılabilmesi hedeflenen projeyle pistler sürekli hazır halde bulundurulacak.

Yatırım miktarı 2,1 milyon lira olan proje bedelinin 1,5 milyon lirası KUDAKA tarafından sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu