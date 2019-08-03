Erfelek'te uyuşturucu operasyonu

Erfelek'te uyuşturucu operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

3.08.2019 11:05
Erfelek'te uyuşturucu operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine Karacaköl köyünde bir evde 13 kök Hint keneviri, 30 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 vatandaş gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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