Erfelek'te uyuşturucu operasyonu

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan ihbar üzerine Karacaköl köyünde bir evde 13 kök Hint keneviri, 30 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 1 vatandaş gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA