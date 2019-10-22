Erfelek'te "Bir adım at, hayata hareket kat" yürüyüşü

22.10.2019 14:56

Erfelek Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce "Bir adım at, hayata hareket kat" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık önünden toplanan grup, Kadir Bozkurt Bulvarı'ndan Musa Can Meydanı'na kadar 3 kilometre yürüdü.

Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, amaçlarının haraket etme konusunda farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

"Bir adım at, hayata hareket kat" etkinliğinin insanların günlük hayatında hareketi artırmak için başlatıldığını ifade eden Ciğerci, "Hareket etmek, spor yapmak ve belirli ölçüde günlük yürüş sağlığımız açısından çok önemli." dedi.

Ciğerci, insanların günlük yaşamlarının önemli bir kısmında hareketsiz kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Günlük yaşantımızda bazı zamanlar çok hareket etmediğimiz, günlük spor aktivitelerinden uzak kaldığımız oluyor. Sağlığımız açısından günlük belirli bir mesafe yürüyüşün faydalarını anlatmak amacıyla, vatandaşlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle, kurum amirlerimiz ile birlikte bu etkinliğe katılıp, ilçemizde vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturmak istedik."

Kaynak: AA