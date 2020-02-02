Erenlere Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi gelecek

02.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:31

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AK Parti Erenler İlçe Teşkilatının 66. Danışma Meclisinde yaptığı açıklamda, ilçeye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapılması için çalıştıklarını belirtti.



Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İlçe Kaymakamı Salih Karabulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu ve ilçe müdürlerinin katılımı ile birlikte Küçükesence Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. İlçe genelinde devam ve hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Fevzi Kılıç, halktan gelen talep ve istekleri bizzat takip ettiğini ifade etti. Başkan Kılıç, Küçükesence Mahallesi ziyaretinin ardından AK Parti Erenler İlçe Teşkilatının 66. Danışma Meclisinde parti mensupları ile bir araya geldi.



Diş hastanesi



Başkan Kılıç danışma meclisinde yaptığı konuşmada, "Çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde Erenler'imize değer katacak çalışmaları hayata geçireceğiz. Sanayicilerimizle, iş adamlarımızla, esnafımızla her zaman bir aradayız ve bir arada olmaya da devam edeceğiz. Kısaca bahsetmek gerekirse Meclisimizde aldığımız karar ile Sağlık Bakanlığına Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapımı konusunda yer temin ettik. Hastanenin şimdiden Erenlerimize ve Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Erenler'imizde hayata geçirmek istediğimiz kütüphane ve etüt merkezinin temeli Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde atılacak. Burada amacımız gençlerimizin istediği kitaba, kaynağa daha hızlı ulaşması. Aynı zamanda etüt merkezi ile de biz burada üniversiteye hazırlanan kardeşlerimizi inşallah ücretsiz olarak hazırlayacağız. Konum olarak da hemşehrilerimiz gönlünü ferah tutsun. Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ortak bir alanda olacak" dedi.



Asfalt sorunu kalmayacak



Başkan Kılıç sözlerinin devamında, "Hacıoğlu Mahallesinde bulunan Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesinde yenileme çalışmaları kapsamında yağmur suyu hatları, mevcut alanlarda yol genişletme çalışmaları ve tretuvar yenilemeleri çalışmamızda ciddi mesafe kat edildi. SEDAŞ bu hafta elektrik direklerini yerin altına almaya başlayacak. Burada ki çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Sağlık Caddesi ve Sakarbaba Caddesi arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki Bağlar Caddesi'ni duble yol haline getireceğiz. 2020 yılında inşallah Erenlerimizde asfalt problemi kalmayacak" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA