Erenler'de sokak hayvanları besleme çalışmaları sürüyor

Erenler Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını besleme çalışmaları da sürüyor.

Erenler Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarını besleme çalışmaları da sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenler Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte beklenen kar nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklar karşısında hazırlıklarını günler öncesinde tamamladı.

Ekipler, şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ilçe genelinde aralıksız devam ediyor.

Ekipler, çalışmalarını sürdürürken soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca besleme çalışmaları yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Karla mücadele ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizde etkisini gösteren kar yağışında yollarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Aynı zamanda ekiplerimiz can dostlarımızı da unutmuyor. Azimle çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyor, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu