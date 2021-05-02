Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek
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Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek

Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik cadde ve sokaklarda sürdürülen etkinlik korona virüs salgını ile verilen mücadele kapsamında alınan tam kapama kararının ardından da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sürdürülecek.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik cadde ve sokaklarda sürdürülen etkinlik korona virüs salgını ile verilen mücadele kapsamında alınan tam kapama kararının ardından da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sürdürülecek.

Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik sürdürülen ve tam kapanma sürecinde ara verilen etkinlikler kısıtlamaların kalkmasının ardından devam edecek. Konu hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, "Hafta sonlarında ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ramazan ayına uygun şekilde çalan dinletiler eşliğinde Erenler'imizin cadde ve sokaklarında gezinti düzenlemiş ve kıymetli evlatlarımıza çeşitli oyuncaklar hediye etmiştik. Devletimizin halkımızın sağlığı için almış olduğu tam kapanma kararının sona ermesinin ardından da inşallah çocuklarımıza yönelik çalışma ve etkinliklerimize pandemi koşullarına uygun şekilde devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek
Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek
Erenler'de kısıtlamalar sonrasında etkinlikler devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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