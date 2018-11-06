Erenler'de İkinci Etap Konutları Tamamlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında, 666 dönüm alana inşa edilecek 4 bin konuttan yapımı tamamlananlar yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek.

Erenler ilçesinde hak sahipleri, 93 metrekareyle 139 metrekare arasında değişen, 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilen daireleri doldururken, geçen yıl ihalesi yapılan 2. etap konutları tamamlandı.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok kısa zamanda bitirdikleri ikinci kentsel dönüşüm konutlarının şu anda oturacak hale getirildiğini söyledi.

Konutların satışı ve hak sahiplerine teslim etme çalışmalarının devam edeceğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"80 metrekareden 182 metrekareye kadar değişik ebatlarda konutlarımız var. Yeşil alanları, oturma alanları ile gerçekten çok güzide bir mekan oldu. Konutlarımız çok özellikli konutlardır ve konutlarımızın hepsinde güvenlik sistemi var. Konutlar akıllı konutlar ve teknoloji ile donatılmış olarak yapılmış olup vatandaşlarımıza hazır hale getirilmiştir. Belediye olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek kendi imkanlarımızla kentsel dönüşüm konutlarını inşa ettik. Birinci etap konutları vatandaşlara teslim edildi ve içinde oturmaktadırlar. İkinci konutlarımız hazır hale getirilerek vatandaşlara teslim işlemleri sürdürülüyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etap konutlarımız içinde projeleri hazırdır. Üçüncü etap konutları için bin 500 konutluk proje çalışmalarına başladık. Eğer her şey yolunda giderse bin 500 konutun yapım çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Hak sahiplerini alan dışında bir yer istemedikten sonra başka bir yere gönderemiyorsun. Özellikle hak sahiplerine kendi oturduğu mıntıkada konut veriyoruz. 666 dönüm arazi üzerinde nerede olursa olsun vatandaş nereyi istiyorsa biz de hak sahibi vatandaşa veriyoruz."