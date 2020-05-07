Erenler'de berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
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Erenler'de berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

Erenler'de berberler 11 Mayıs'a hazırlanıyor
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:10

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edildiğini ifade etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan işyerlerine yönelik normalleşme planı kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayısta açılacağını ifade etmesi ile Erenler Belediyesi, ilçede bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte çalışmalarına başladı. İlçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfekte edileceğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fezvi Kılıç, "Esnafımızın yanındayız, 11 Mayıs Pazartesi günü vatandaşa hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında ekiplerimiz pazartesi gününe kadar dezenfekte çalışmalarını tamamlayacak ve bu iş yerlerine yönelik dezenfekte çalışmaları periyodik olarak devam edecek. Aynı zamanda kendilerine maske ve dezenfekte ürünlerini temin edeceğiz. Normalleşme planı hayata geçirilirken bir yandan da tedbirlerimizi almaya devam ederek sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik kurallarına tam olarak uyulması konusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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