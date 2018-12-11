Erenler Belediyesinden "İmar Barışı" Duyurusu

Erenler Belediyesi İmar Barışından yararlanmak isteyen bina sahipleri ve kiracı iş yerlerinin mağdur olmaması için yapı kayıt belgelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar almaları duyurusunda bulundu.

Erenler Belediyesi tarafından vatandaşlara yapılan duyuruda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı yasası ile iskanı olmayan binalara iskan yerine geçen yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden bina sahibi tarafından müracaat edilip harcını yatırmak kaydıyla verildiği bilgisi verildi.

Ayrıca yapı kayıt belgesinin iş yeri açma ruhsatı elektrik su ve doğal gaz aboneliklerinin yapılması için gerekli olduğu belirtilerek bina sahiplerinin ve kiracı iş yerlerinin mağdur olmamaları için 31 Aralık 2018 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapı kayıt belgelerini almaları konusunda vatandaşlara duyuruda bulunuldu. - SAKARYA