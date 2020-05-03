Erenler Belediyesi vatandaşının yanında olmaya devam ediyor
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Erenler Belediyesi vatandaşının yanında olmaya devam ediyor

Erenler Belediyesi vatandaşının yanında olmaya devam ediyor
03.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:01

Erenler Belediyesi korona virüs önlemlerince alınan tedbirler kapsamında üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da ilçe sakinlerinin yanında olmaya ve talep edilen ihtiyaçları karşılamaya devam etti.

Erenler Belediyesi korona virüs önlemlerince alınan tedbirler kapsamında üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da ilçe sakinlerinin yanında olmaya ve talep edilen ihtiyaçları karşılamaya devam etti.

Erenler Belediyesi üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da ilçe sakinlerinin yanında olmaya ve talep edilen ihtiyaçları karşılamaya devam etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir şekilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz erzak dağıtımı ile birlikte hijyen paketlerinin dağıtımına devam ederken sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen günlerde de vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Asla ve asla siyasi parti, görüş ayrımı yapmaksızın ilçemizin her bir ferdine hizmet götürebilmek için çalışıyoruz. Sokağa çıkma sınırlandırılması getirilen günlerde devletimizin tedbirlerine uyarak evlerinde kalan hemşehirlerimize de gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah'ın izni ve alınan tedbirlere uyulmasıyla inşallah en kısa sürede korona virüs tehlikesini atlatarak ilçemizin her bir köşesinde kıymetli vatandaşlarımız ile sarılmaya, hoş sohbetlerinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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