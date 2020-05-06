Erenler Belediyesi vatandaşın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor
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Erenler Belediyesi vatandaşın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor

Erenler Belediyesi vatandaşın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor
06.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:26

Erenler Belediyesi, korona virüs kapsamında dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Erenler Belediyesi, korona virüs kapsamında dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yazılı olarak yaptığı açıklamada detaylı bilgiler veren Başkan Kılıç, önceliklerinin her zaman 'Vatandaş' olduğunu ifade ederek, gerçekleşen tüm çalışmalarda bu çerçeve içerisinde hareket ettikleri belirtti. Başkan Kılıç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz canla, başla mesai kavramı gözetmeksizin sahada çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğimiz ilk aylarda ekiplerimiz Erenler'i sokak sokak gezdi, nerede durumu olmayan vatandaşımız var hepsini tespit etti, bilgilerini aldı. Sonrasında muhtarlarımız tarafından da bize iletilen ihtiyaç sahibi ailelerimizde tespit edilerek yardım çalışmalarımıza başladık" dedi.

Rotamız hemşehrilerimizin huzuru

Gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, "Bizim rotamız hemşehrilerimizin huzurundan geçiyor. Bu kapsamda tespit ettiğimiz vatandaşlarımız olmak üzere bize bu konuda başvuran tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu konu bazen gıda bazen de farklı zaruri ihtiyaçlar oldu. korona vakalarının ülkemizde görülmesinin ardından devletimizin aldığı tedbirler kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde ilçemizde geniş kapsamlı olarak gece gündüz demeden, mesai gözetmeden çalışmalarına devam etti ve ediyor. Ekiplerimiz yanlız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerini dezenfekte ederek kendilerine maske, kolonya gibi dezenfekte ürünleri ve sıcak yemek gibi konularda yanlarında oldular. Gerek Belediyemizi arayan gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşan hiç bir vatandaşımızın dezenfekte ürünleri ve gıda taleplerini karşıladık ve karşılamaya devam edeceğiz. Covid19 önlemlerinden etkilenerek iş yerlerini kapamak zorunda kalan esnaflarımızın yanında olduk.Sokağa çıkma sınırlandırılmasında da aynı şekilde vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda aralıksız hizmet sağladık" diye konuştu.

Birliğimiz daim olsun

Kılıç sözlerinin devamında, "Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan ayında yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını diliyor, vatandaşlarımız tarafından talep edilen gıda yardımlarının geri çevrilmeyeceğini ve her zaman vatandaşımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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