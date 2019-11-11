Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı
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Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı

Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak '2020 yılı Yakıt Alımı' ihalesini gerçekleştirdi.

11.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:47
Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı

Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak '2020 yılı Yakıt Alımı' ihalesini gerçekleştirdi.


Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak üzere 180 bin litre motorin, 5 bin litre kurşunsuz benzin ve 220 bin litre europa dizel (diğer) alımını kapsayan 2020 yılı akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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