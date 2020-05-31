Erenler Belediye tesisleri dezenfekte edildi
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Erenler Belediye tesisleri dezenfekte edildi

Erenler Belediyesi, 1 Haziran da yeniden halkın hizmetine girecek olan belediye tesislerinde dezenfekte ve genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Erenler Belediye tesisleri dezenfekte edildi
31.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:51

Erenler Belediyesi, 1 Haziran da yeniden halkın hizmetine girecek olan belediye tesislerinde dezenfekte ve genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Erenler Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 1 Haziran da yeniden halkın hizmetine girecek olan belediye tesislerinde dezenfekte ve genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, alınan tedbir ve önlemlere uymaya devam edilmesinin faydasının vaka oranlarına yansıdığını ifade etti. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, "Tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Covid- 19 alacağımız önlem ve tedbirlerden asla büyük değildir. İlçemizde 1 Haziran tarihinde yeniden hizmet vermeye başlayacak olan tesislerimizin dezenfekte ve genel temizlik çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devam ediyor ve periyodik olarak da devam edecek. Aynı zamanda ilçemizde 1 Haziran da açılacak olan restoran, cafe ve benzeri iş yerlerimizde ekiplerimiz maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında kontrollerini gerçekleştirecek. Yeni Normal Hayata geçiş ile birlikte asla tedbiri elden bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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