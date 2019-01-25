Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç, Aday Adaylarıyla Buluştu

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, partiisinin Erenler Belediye Başkan Aday Adayı olan isimlerle bir araya geldi.

Sakarya Park'ta düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi AK Partili olmanın anlamının tam da bu birliktelik olduğunu söyledi.

Kılıç, 31 Mart seçimlerinde gece gündüz demeden el ele, kol kola, gönül gönülle beraberce mücadele edeceklerine inandığını belirterek, "Bizde siyasetin hiçbir zaman kaybedeni olmamıştır, hep kazananı olmuştur. Yarın da siyasetimize bu şekilde yön vereceğiz. Yakın dönemde yaşadığımız tüm olumsuzlukların hangi bedellere neden olacağını, en yakından müşahede edenler bizleriz. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar gibi olayların nelere yol açacağını tahmin ediyorsunuz. Birçok badireler atlattık. Bizler daha çok kenetlenmeliyiz, daha çok birbirimize bağlanmalıyız. 31 Mart'ta bu planları yapanlara bir kez daha ders vereceğiz. Çünkü bizler girdiği her seçimde oyunu artırarak çıkan bir lidere sahip çok büyük bir aileyiz. Bu büyük aileyi bölmeyi, parçalamayı düşünenlere halkımız 31 Mart günü en güzel cevabı sandıkta verecektir." diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarında herhangi bir küskünlüğün veya kırgınlığın olmadığını, olmayacağını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Partimizi 17 yıl boyunca iktidarda tutan ve kuruluş ilkelerimizden biri olan değişim ve dönüşüm sürecini bizlerde bugünlerde en yakından yaşıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm süreci seçimlerde çok farklı bir Erenler'i ortaya çıkaracaktır. Bu süreç içerisinde aday adayı arkadaşlarımızın, dava bilinciyle herhangi bir kırgınlık veya küskünlük göstermeyeceklerine ben yürekten inanıyorum. Bu anlamda biz el ele, kol kola Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart akşamı Allah'ın izniyle Erenler 'de mevcudun üzerinde bir oy oranı almak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Yeni dönemde çok güçlü bir Erenler olacak. Allah nasip ederse bu coşkuyu, heyecanı ve mutluluğu hep birlikte yaşayacağız."

Kaynak: AA