Erenköy Mahallesi'ne cami yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda cami yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan alanda cami yapılacağını söyledi.

Hayırseverlerin katkıları ve belediyemizin arsa tahsisi ile bölgenin cami ihtiyacının giderileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Melikgazi'miz her geçen gün imarlı ve planlı şekilde büyümekte ve yeni yerleşim alanları oluşmaktadır. Bu nedenle belediye olarak yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Erenköy Mahallesi eskiden bağ ve bahçe alanlı sayfiye bölgesiydi. Ancak son yıllarda bahçeli site şeklinde yapılan evlerle mahallemiz 12 ay hizmet alan bir bölgeye dönüştü. Özellikle pandemi sürecinde bağ ve sayfiye alanlarına olan yoğun ilgi Erenköy semtinde nüfus artışına sebep oldu. Bu nedenle mahallede çevre ve doğası ile uyumlu çalışmalar yapılmaktadır. Cami ihtiyacını karşılamak için mahallemize mülkiyeti belediyemize ait olmak üzere Saçmacı ailesi tarafında ismi 'Saçmacı Cami' olacak bir cami inşa edilecektir. Hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı