Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak - Haberler
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Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Erenköy Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan Saçmacı Cami'nin temel atma töreni, 4 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Erenköy Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan Saçmacı Cami'nin temel atma töreni, 4 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

Belediye olarak Melikgazi'ye yeni hizmetler ve yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her hafta bir teme atma bir açılış demiştik. Bu hafta da cami, aile sağlığı merkezi ve okul projelerimizin temelini atıyoruz. Cami ihtiyacını karşılamak için mahallemize mülkiyeti belediyemize ait olmak üzere Saçmacı ailesi ile beraber ismi 'Saçmacı Cami' olacak bu caminin daha inşaatına başlıyoruz. Cami zemin ve mahfil katından oluşmaktadır. 25 kişilik bayan ibadet alanı ile toplam da 428 kişiye hizmet edecek inşallah. Erenköy semti bağ ve sayfiye alanlarının yoğun olduğu bir bölge. Bu nedenle mahallede çevre ve doğası ile uyumlu olan mimarisi farklı olacak bu güzel butik camimizi yapacağız. 4 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de temelini atacağımız Saçmacı Camimizin temel atma törenine tüm hemşerilerimizi bekleriz." dedi. - KAYSERİ

Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak

Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak

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Haber: Erenköy'de Saçmacı Cami'nin temeli atılacak - Haberler
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