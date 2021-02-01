Erencan Yardımcı, Eyüpspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erencan Yardımcı, Eyüpspor'da

01.02.2021 23:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:20
Erencan Yardımcı, Eyüpspor'da

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Özcan Deniz Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Fatih Terim İlhan Cavcav Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erencan Yardımcı, Eyüpspor'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 23:20:30. #1.16#
title