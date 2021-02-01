Erencan Yardımcı, Eyüpspor'da

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği Şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı