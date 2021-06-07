Eren Şerefoğlu kimdir?

Psikolog Eren Şerefoğlu 1996 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Babasının işi dolayısıyla sık sık şehir değiştirdi. İlkokulu Bolu'da, ortaokulu Konya'da, liseyi Gaziantep'te okudu. İstanbul'da başlayan üniversite eğitiminin bir bölümünü ise Hollanda'da tamamladı.

Henüz erken yaşlarında birçok farklı şehirde bulunan Şerefoğlu, bu süreçte yeni yerler keşfetmeye ve öğrenmeye olan hevesini fark etti. İlerleyen yaşlarında rotasını yurtdışına çevirdi ve yüzü aşkın şehir gezdi. İrlanda ve Amerika'da toplamda iki sene bulundu. Erken yaşlarında çıktığı keşif yolculuğunda geçimini garsonluk, baristalık, aşçılık gibi meslekler yaparak sağlıyordu. Yurtdışında edindiği maddi kazançlarını kendine yatırım olarak kullanıyordu. San Francisco'da yaşadığı dönemde Stanford Üniversitesi'nde eğitim programlarına katılıyor; bir yandan da farklı disiplinler hakkında araştırmalar yapıyordu. Yazılıma ilgisinden dolayı tek başına web yazılımı öğrendi. Sinemaya olan ilgisinden dolayı arkadaşının hediye ettiği fotoğraf makinesiyle kısa video ve fotoğraflar çekmeye başladı. Beraberinde profesyonel video edit programlarını öğrendi. Bir dönem ek gelir olarak modellik yaptı ve oyunculuk eğitimleri aldı.

İzzet Baysal'ı rol model olarak benimseyen Şerefoğlu bugüne dek topluma değer katmak adına birçok sivil toplum kuruluşunda aktif faaliyet gösterdi ve çeşitli girişimlerde bulundu. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Bosslife Dergi kurucusu Anıl Taşdemir ve fotoğraf sanatçısı/yönetmen Murat Arık ile ortak bir vizyon yakaladıktan sonra üç ortaklı Bosslife Media şirketini kurdu.

Renkli ve yelpazesi geniş ilgi alanlarını bir potada eritmeyi başaran Eren Şerefoğlu bugün kurucu ortağı olduğu Bosslife Media şirketinde CEO'luk görevine devam etmektedir.