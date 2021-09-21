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'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yıl yurt içinde düzenlenen 'Eren' operasyonlarıyla 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yıl yurt içinde düzenlenen 'Eren' operasyonlarıyla 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları ile birlikte yürütülen 'Eren' operasyonlarıyla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı, her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak ve mağaraları da imha edildi. Terörle mücadele harekatı; oluşturulan yeni konseptle 'teröristleri bulma ve kaynağında yok etme' stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor. Düzenlenen operasyonlar; teröristlerin kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor.

Bu kapsamda; 2020 yılı ocak- eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilirken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. Sığınak, mağara ve yer altı depolarında 81 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 209 silah, 281 el bombası ve 70 bin 174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi. Geçen yıl ocak- eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 75 mayın ve EYP, 163 silah, 202 el bombası ve 51 bin 861 mühimmat imha edildi.

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'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe

'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe

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