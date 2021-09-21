'Eren' operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bu yıl yurt içinde düzenlenen 'Eren' operasyonlarıyla 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunun imha edildiğini, operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları ile birlikte yürütülen 'Eren' operasyonlarıyla PKK/KCK terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı, her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak ve mağaraları da imha edildi. Terörle mücadele harekatı; oluşturulan yeni konseptle 'teröristleri bulma ve kaynağında yok etme' stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor. Düzenlenen operasyonlar; teröristlerin kış üslenmesini engelleme ve ana barınma alanlarına girerek, yurt içinde terörün kamuoyunun gündeminden çıkarılması kapsamında sürdürülüyor.

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