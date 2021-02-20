Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

20.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:15
Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonlarında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına ağır darbe vurulduğu bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonlarında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına ağır darbe vurulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen başlatılan 'Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor. Jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı Eren operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

ÖRGÜTÜN MAĞARA VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilo patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri olmak üzere 10 ayrı bölgede Eren operasyonları devam ediyor.

 


Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe
Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe
Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Terör Jandarma Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eren operasyonlarında, PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 11:15:36. #1.14#
title