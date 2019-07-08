Eren mezarı başında anıldı TRABZON - Türk Hava Yolları'nın (THY), şehit Eren Bülbül anısına 'Maçka' ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi.

Törenle İstanbul Havalimanı'ndan uğurlanan ilk Dreamliner uçak, Trabzon Havalimanı'nda da törenin ardından kafile Eren'in mezarına geldi.

Anne Ayşe Bülbül gelen misafirleri mezarında önünde karşıladı. Mezar başına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammed Balta, Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eren'in mezarı başında dualar okunduktan sonra program sona erdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Anne Ayşe Bülbül, Buraya gelenlerden Allah razı olsun, uzak yerlerde kalkıp geldiler çok güzel bir duydu haklarını helal etsinler. Benim yavrumu unutmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum, kimin bir emeği geçtiyse onlardan Allah razı olsun. çok zor ama böyle anılarda çok güzel, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA