Eren, KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'ı Ziyaret Etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Yurtdışı Kıbrıslı Türkler projesinin de aralarında bulunduğu farklı alanlardaki işbirliğinin arttırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda yakın gelecekte ortaklaşa atılabilecek adımlar üzerinde çalışılması konusu da ele alındı. - Karahasan

Kaynak: DHA