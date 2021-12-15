Eren Kış-8 Operasyonları Kapsamında 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin- Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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