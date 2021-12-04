Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - Haberler
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Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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