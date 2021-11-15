"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı - Haberler
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"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan 134 operasyonel timin bulunduğu 2 bin 103 personel görev alıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır ve Bingöl'de 'Eren Kış-3 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla 'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu'...

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır ve Bingöl'de 2 bin 103 personelin katılımıyla "Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu"...

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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