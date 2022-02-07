Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı - Haberler
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Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da "Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor. Öte yandan, operasyon hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

(Utku Şimşek/ İHA)

Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı

Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı

Eren Kış-21 Operasyonu 400 personelin katılımıyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Komando, PKK, Güncel, Haber

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