Son dakika: Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre Hakkari'de yürütülen Eren Kış-18 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de yürütülen Eren Kış-18 operasyonu kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Eren Kış-18 operasyonları kapsamında, Hakkari-Çukurca ilçesi Kayalık Köyü kırsalında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince icra edilen operasyonda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makinalı tabanca ve yedek namlusu, 3 adet çeşitli markalarda tabanca, 2 adet EYP düzeneği, 4 adet Antipersonel mayın, 4 adet el telsizi, 12 adet AK-47 şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 14 adet RPG-7 mühimmatı, 13 adet savunma tipi el bombası, 2 bin 310 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 1adet dürbün ve çok sayıda muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)

Son dakika: Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Mühimmat, Hakkari, Terör, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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