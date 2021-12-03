Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu Başlatıldı - Haberler
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Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu Başlatıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Eren Kış-10 Çemçe -Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu Başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde "EREN KIŞ-10 (ÇEMÇE - MADUR) ŞEHİT J. YZB. FERHAT ÇİFTÇİ" Operasyonu başlatıldı.

ERZURUM (Habermetre) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı, Kars ve Erzurum İllerinde "EREN KIŞ-10 (ÇEMÇE - MADUR) ŞEHİT J. YZB. FERHAT ÇİFTÇİ" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 790 personel 70 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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