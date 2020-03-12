"Eren" isimli öğrencilerden askerlere ziyaret
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Adapazarı, Sakarya, Trabzon, Güncel

"Eren" isimli öğrencilerden askerlere ziyaret

Sakarya'da, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulundaki "Eren" isimli öğrenciler, Trabzon'da bölücü terör örgütü PKK üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün sosyal medyada en fazla kullanılan fotoğrafındaki kıyafetlerden giyerek Adapazarı...

12.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20

Sakarya'da, Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulundaki "Eren" isimli öğrenciler, Trabzon'da bölücü terör örgütü PKK üyelerince şehit edilen Eren Bülbül'ün sosyal medyada en fazla kullanılan fotoğrafındaki kıyafetlerden giyerek Adapazarı Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Öğrenciler, "Uygulamalı İyilik Okulu Proje Yarışması" için hazırladıkları "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın asker" proje çalışması kapsamında makamında ziyaret ettikleri Adapazarı Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Ben'e, üzerinde Türk bayrağı olan plaket takdim etti.

"Her Türk çocuğu ruhunda kahramanlık barındırır"

Adapazarı Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenciler ve öğretmenlerle Türk ordusunun yanında olduklarını ifade etmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendilerini karşılayan askerlere teşekkür eden Bakırtaş, "Askerlerimiz öğrencilerimizle ülkenin geleceği için ciddi mesajlar ve birliktelik örnekleri sergilediler. Her Türk çocuğu ruhunda, özünde bir kahramanlık barındırır. Bu kahramanlık güdüsünü askerlerimizle paylaştıkları için biz her birine ayrı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Okul müdürü Mustafa Bulut da projeyle amaçlarının, millet olarak her zaman ordunun yanında yer aldıklarını hissettirmek olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda 12 Eren isimli öğrencimizi, Eren Bülbül'ün giyim tarzıyla giydirdik. Eren'in hayatını okuduğumuzda, Eren'in en büyük hayalinden birisi de asker olmakmış. Biz de Eren'in bu hayalini askerlerimizle paylaşalım istedik. Bunun için buradayız. Biz de diyoruz ki 'İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın asker, iyi ki var devletimiz, iyi ki var milletimiz, iyi ki var ordumuz." ifadelerini kullandı.

Projenin koordinatörü fizik öğretmeni Nuray Ayar ise öğretmen ve öğrenciler olarak, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde askerin yanında olduklarını belirterek, "Öğrencilerimize Eren Bülbül'ün o bilindik kıyafetlerini giydirerek askerlerimizi ziyaret edip, onlara moral ve motivasyon sağlamak istedik. Öğrencilerimiz Eren Bülbül'ün anısını her daim kalplerinde yaşatıyorlar ve onun gibi vatanına, milletine sadık kahraman bir genç olmak istiyor." dedi.

Daha sonra öğrenciler ve askerler, komutanlık önünde Türk bayrağı açarak, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın asker" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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