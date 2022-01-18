Eren'in futbol hayatını bitiren raylarda ölüm yolculuğu

AMASYA'da geri geri gelen trenin çarptığı futbolcu Eren Bulut'un (15) ayağının kesilmesine neden olan kazaya rağmen, aynı noktada kısa güzergah olduğu gerekçesiyle karşıya geçişler hala tercih ediliyor.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da geri geri gelen trenin çarptığı futbolcu Eren Bulut'un (15) ayağının kesilmesine neden olan kazaya rağmen, aynı noktada kısa güzergah olduğu gerekçesiyle karşıya geçişler hala tercih ediliyor. Yaklaşık 100 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmayanlar, demir yolu üzerinden karşıya geçiyor. Eren'in antrenörü Rasim Tufanoğlu, " Amasya'da doğdum ve bizim çocukluğumuzdan beri burada hiçbir önlem alınmadı. Bizim çocuğumuza oldu, başkalarına olmasın" dedi.

Olay, 14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri gelen tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Makinist Muammer N.'nin ifadesine başvuruldu.

Eren'in futbol oynadığı Amasya Özel İdarespor Teknik Direktörü Rasim Tufanoğlu da "Amasya'da doğdum ve bizim çocukluğumuzdan beri burada hiçbir önlem alınmadı. Bizim çocuğumuza, sporcumuza oldu. Başka çocuklara olmasın. Burası o kadar çok işlek bir yer oldu ki, inanılmaz trafik işliyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Başımıza geldiği zaman aklımıza geliyor. Yetkililerimizden rica ediyorum, buraya bir çözüm bulsunlar. Anne ve babası perişan durumda. Bir an önce buraya tedbir almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.