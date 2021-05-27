Eren Güler: "Bu hissi özlüyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eren Güler: "Bu hissi özlüyorum"

Eren Güler: 'Bu hissi özlüyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hem TFF 1. Lig'de hem de U19 Elit Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler, gol attığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu hissi özlüyorum" dedi.

Hem TFF 1. Lig'de hem de U19 Elit Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Eren Güler, gol attığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu hissi özlüyorum" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Güler, sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. TFF 1. Lig'in son haftalarında daha çok süre almaya başlayan ve 4 gole imza atan 18 yaşındaki oyuncu, U19 Elit Ligi'nde de 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yeşil-beyazlı takımın gelecek vaat eden yeni golcüsü haline gelen Eren Güler, sosyal medya hesaplarından gol attığı bir anı paylaşarak, "Bu hissi özlüyorum" açıklamasını yaptı. Birçok yeşil-beyazlı taraftar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kulüplere kulak veren TFF, yabancı sayısıyla ilgili aldığı kararda geri adım attı
Kulüplere kulak veren TFF, yabancı sayısıyla ilgili aldığı kararda geri adım attı
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eren Güler: "Bu hissi özlüyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 13:28:53. #1.15#

title