Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı

FETÖ davasında tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 'kaçma şüphesi' nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün görülen duruşmada yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan kapatılan Karşı Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni CHP'li eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Başsavcılıkça mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Erdem'in FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve gizli tanığı deşifre ettiği aktarıldı. İtiraz dilekçesinde, yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gözetilerek adli kontrol uygulaması yetersiz kalacağından tahliye kararının kaldırılması talep edildi. Mahkemenin bu kararı kaldırmaması halinde ise itirazın bir üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi. Tahliye kararının kaldırılması talebini yerinde görmeyen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itiraz dilekçesini üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI Mahkemenin kararında Erdem'in FETÖ örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı teşhir etmek suretiyle gizliliğin ihlali suçu ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan yargılandığı hatırlatıldı. Dosya kapsamı sanık savunması, dinlenen tanık beyanları, bir kısım sanık savunmalarıyla dosyada somut olguların bulunması mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkmak isterken yakalandığı da göz önüne alındığında kaçma şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması, sanığın üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre, Anayasa'nın 13. maddesindeki düzenleme de dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı kaydedildi. Mahkeme, bu nedenle itirazın kabulüne karar vererek, Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)

Kaynak: İHA