Eren Derdiyok Göztepe'de (2)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, uzun süredir temas halinde olduğu Galatasaraylı golcü Eren Derdiyok'la resmen anlaştı. Başkan Mehmet Sepil'in uzun çabaları sonucu gerçekleşen transfer neticesinde tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan gurbetçi santrfor Eren, daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. 31 yaşındaki forvet ülkemizde Kasımpaşa'nın ardından Galatasaray formasını giydi. Eren, Süper Lig'de 101 maçta 35 gol attı.

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Göztepe Spor Kulübü, Eren Derdiyok transferini ilk olarak ilginç bir yöntemle duyurdu. Göztepe için yapılan yeni stadyum projesinin görüntülerinin yer aldığı videoya, "Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" notu düşen kulüp, taraftarlara görüntünün son bölümünde sürpriz yaptı. Çalışmalarda bir inşaat işçisi gibi gösterilen Eren Derdiyok, videonun son saniyelerinde baretini çıkararak Göztepe'nin yeni transferi olduğunu duyurdu.

Kaynak: DHA

- İzmir