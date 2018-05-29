Galatasaraylı Eren Derdiyok Adım Adım Basel'e
İsviçre ekiplerinden Basel, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan Eren Derdiyok'u gözüne kestirdi.
Galatasaray'a 2016-17 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok, sarı kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
BASEL İSTİYOR
Bafetimbi Gomis'in gelmesinden sonra yedek soyunan Eren'in, oynayabileceği bir takıma gitmek için takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyen 29 yaşındaki futbolcuya en yakın ilginin altyapısında da oynadığı ve ilk A takım macerası yaşadığı Basel'den olduğu belirtildi.
GALATASARAY 4 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Galatasaray, Eren Derdiyok için Kasımpaşa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Eren Derdiyok, sarı kırmızılı forma ile 2 sezonda 66 maç 16 gol 6 asistle oynadı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (11)
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ben galatasarayda oynucam bende atarım 66 macta 16 golCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gidebilir hayırlı olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tarık kimse almaz kardeş boş ver yatmayı iyi öğrendi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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requım sus 4.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanında Tarık ı bedava verinCevap Yaz Yayından Kaldır