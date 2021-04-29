Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı
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Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan PENÇE-ŞİMŞEK ve PENÇE-YILDIRIM Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Irak'ın kuzeyinde icra edilmekte olan PENÇE-ŞİMŞEK ve PENÇE-YILDIRIM Operasyonları ile eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN CUDİ-BESTA" ve Hakkari İlinde "EREN KAZAN-OĞUL" Operasyonları başlatıldı.

Bahse konu operasyonlarda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 bin 280 personel 352 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (22) terörist etkisiz hale getirildi, (75) işbirlikçi yakalandı, (666) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(Adem Aslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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