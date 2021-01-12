Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
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Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor

12.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 08:15
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, çekimlerine başlanan filmle beyaz perdeye taşınıyor.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, çekimlerine başlanan filmle beyaz perdeye taşınıyor. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Vizyona girecek filmi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' ismiyle beyaz perdeye taşınacak film, bu yıl vizyona girecek. 

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, filmi izlemeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Filmde Eren'in hayatının baştan sona aktarılacağını kaydeden Ayşe Bülbül, "Yazın yayladaydık. Eren'in filmi için gelen yönetmenler oldu. Bize, 'Şehit Eren'e bir film yapsak, unutulmasa kabul eder misiniz?' diye sordular. Yavrumun filmi olduktan sonra biz ölsek bile o unutulmaz. Filmin çıkmasını annesi olarak sabırsızlıkla bekliyorum. Benim oğlumun hayatında neler oldu, nasıl yaşadı, filmde onu canlandıracaklar. Yapımcılara başımdan geçenleri anlattım. Yavrularımın çektiklerini, ayaklarındaki kara lastiklerini anlattım. Bunlar filmde geçerken hüzünlenmem çünkü yaşanmış bir hayat. Film güzel olacak ama izleyince hüzünleneceğim. Eren'in hayatı tekrar önümden gelip geçecek. Ama yine de filmi kurgulayanlardan, düşünenlerden, herkesten Allah razı olsun. Filmi bekliyorum, izleyeceğim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.'EREN'İN FİLMİNİN YAPILACAĞINI ÖĞRENİNCE GURUR DUYDUM'Yaşadıklarının filmde yer alacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Ayşe Bülbül, "Filmi yapacak olanlar yavrularımı nasıl büyüttüğümü anlattıklarımdan yola çıkarak aktaracaklar. Yaşadıklarımız filmde yer alacağı için bu beni duygulandırır, bundan gurur duyarım. Eren'in filminin yapılacağını duyduğumuzda çok duygulandık ve gururlandık. Şimdi filmin çıkışını, izleyeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum. Yaşadığımız yokluklar, sıkıntılar yaşadık ama eşim ve çocuklarım yanımdaydı. Filmde yine o günlere dönmüş olacağım ama üzülmeyeceğim. Ben bu hayatı yaşadım. O hayat bana gurur verirdi, izleyince yine gurur verecek" diye konuştu.'ŞURADA KURŞUNLANDI GİBİ İFADELERE DAYANAMIYORUM'

Filmde Eren'in hayatının baştan sona kadar ele alınmasını istediklerini kaydeden Ayşe Bülbül, "Yapımcılardan, 'Madem bu filmi yapacaksınız, Eren'in hayatını baştan sona kadar ele alın' diye rica ettik. Eren'in filminde buradaki vuruluşu, şehit oluşu, şurada şöyle vuruldu, bu kadar kurşun girdi bunlara dayanamıyorum. Ben halen yavrumda kaç kurşun vardı bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Öyle bir şey konuşulurken ben başka tarafa kulak veriyorum. Tabii ki şehit oluşunu anlatacaklar, filmin önemli bölümü orası, ancak şurada kurşunlandı gibi ifadelere dayanamıyorum. Ama yapmayın da demek istemem. O konuda da bir talepte bulunmadım" dedi.


Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor
Eren Bülbül'ün annesi, şehit oğlunun filmini bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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