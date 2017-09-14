Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası

Halkbank Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü Eren Bülbül adına düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda 2. gün maçları oynandı.



Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e atfedilen turnuvanın 2. gün ilk maçında Saipa VC, Halkbank'ı 3-1 yendi.



Günün ikinci maçında ise Maliye Piyango, Shrdari Verami'yi aynı skorla 3-1 mağlup etti.



Organizasyon, yarın yapılacak Saipa-Shrdari Verami ve Halkbank-Maliye Piyango karşılaşmalarıyla sona erecek. TVF Başkent Salonu'ndaki maçlar, 13.30 ve 16.00'da başlayacak.