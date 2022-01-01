Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı - Haberler
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Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Galata Kulesi'nde şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde video mapping gösterisi gerçekleştirildi.

TRT'nin organizasyonuyla düzenlenen gösteride "İyi ki Doğdun Eren" ve "İyi ki Varsın Eren" yazılı görseller kuleye yansıtıldı.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da yansıtılan görüntüler arasında yer aldı.

Eren Bülbül'ün doğum günündeki etkinliği yerli ve yabancı turistler ilgiyle takip etti.

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Eren Bülbül görselleri Galata Kulesi'ne yansıtıldı

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AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri

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