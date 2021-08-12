Eren Bülbül dualarla anıldı
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Eren Bülbül dualarla anıldı

Eren Bülbül dualarla anıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bülbül'ün Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında gerçekleşen anma törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncu Rahman Beşel ve çok sayıda yetkili katıldı.

Bülbül'ün Maçka'ya bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başında gerçekleşen anma törenine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filminin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncu Rahman Beşel ve çok sayıda yetkili katıldı.

Anma töreninin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve oyuncular, Kesişme İyi ki Varsın Eren'in ikinci fragman filmini izledi.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Eren sarı saçlı güzel bir çocuk. Alçakça düzenlenen saldırıda şehit oluyor. Millet onu bağrına bastığı için çok sevdi. İnşallah uluslararası alanda da; Avrupa, Amerika ve Pakistan'da film vizyona girecek" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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