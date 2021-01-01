Eren Bülbül doğum günü ne zaman? Eren Bülbül kimdir?

Eren Bülbül, bu yıl da doğum gününde unutulmadı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, 19. yaş gününde sevgi ve dualarla anılıyor. İşte genç yaşta öldürülen Eren Bülbül'ün kısaca hayatı... Eren Bülbül doğum günü ne zaman? Eren Bülbül kimdir?

Bu sene de sosyal medya hesaplarında "İyi ki varsın Eren!" paylaşımları görülüyor. Eren Bülbül bu sene de doğum gününde unutulmadı. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından haince şehit edilen çocuk yaştaki Eren Bülbül, tüm ülkeyi yasa boğmuştu ve hiç unutulmadı. Eren Bülbül, bu sene 19. yaş gününde huzurla anılıyor.

EREN BÜLBÜL DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Şehit Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelmişti. 11 Ağustos 2017 yılında henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül, yaşasaydı bugün 19 yaşında olacaktı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Türk çocuk Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı.Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.