Eren Albayrak, Çaykur Rizespor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak'ı renklerine kattı.
Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Eren Albayrak'ı renklerine kattı.
Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, FT Antalyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu Eren Albayrak ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2016-2017 sezonunda 1. Lig'de Çaykur Rizespor'un oyuncusu olan Albayrak, ikinci kez kendini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı törende attı. - RİZE
İhlas Haber Ajansı - Spor